Los San Francisco 49ers buscan vetar de por vida al fan que envió mensajes racistas a Budda Baker

El domingo pasado, después del juego entre los San Francisco 49ers y los Cardenales de San Luis, Budda Baker, safety de los Cardenales, fue hostigado por un fan que le mandó mensajes racistas en redes sociales.

El mismo Baker compartió los mensajes en su cuenta de twitter, en los que se podían leer frases amenazantes como “Voy a conseguir una recompensa por tu maldita cabeza de culo de mono, maldito negro sucio”.

Im all good with opposing fans talking trash. But This right here man… All you can do is pray for ppl like this. pic.twitter.com/Hybq1RmfEd

— Budda Baker (@buddabaker32) September 14, 2020