Opiniones encontradas: Símbolos del Tottenham hablan sobre el posible regreso de Gareth Bale

Durante meses el Real Madrid ha buscado la salida de Gareth Bale; sin embargo se vislumbraba muy difícil, ya que el futbolista tenía contrato y decía estar muy cómodo en el equipo y hoy, que su agente reveló que hay posibilidades de que se marche al Tottenham, el DT, un jugador, un exjugador y el DT de los Spurs fueron cuestionados sobre la posible llegada

Eric Dier, mediocampista del equipo londinense mencionó que la incorporación haría felices a los seguidores, pero que no siente que sea algo que el equipo necesite, ya que cree que están completos.

“No estaría de acuerdo para ser honesto. Desde que volví para la pretemporada hay sangre nueva. Bergwijn lleva aquí seis meses, y Gedson Fernandes. Pierre-Emile (Hojbjerg) y Matt (Doherty) acaban de llegar. Hay una dinámica diferente en el vestuario”, expresó a BBC Sport.

Por otro lado, el exdelantero de los Spurs, Darren Anderton, dijo que el galés es justo lo que el equipo necesita.

“Después de ver el partido del domingo, vaya que los Spurs lo necesitan, alguien que pueda ir y ganar un partido con un poco de magia, creatividad y estilo”, explicó.

“Llevó al equipo de Gales, llevó al Tottenham cuando estuvo aquí, ganando partidos por su cuenta. Es exactamente lo que necesitan los Spurs”, agregó.

Spurs are in talks to sign Gareth Bale from Real Madrid, and are closing in on a deal for his team-mate Sergio Reguilon.

Finalmente, José Mourinho, el actual DT también fue cuestionado por la cadena británica, aunque él no quiso reconocer el interés de la institución ni hablar a profundidad sobre el futbolista.

“Es un jugador del Real Madrid y no comento jugadores de otros clubes. Tengo que respetar eso. Es mejor no hablar”, explicó.

"In football you have to always be waiting for something to happen. Let's see what happens to us."

Jose Mourinho refused to speculate on Tottenham being in talks with Gareth Bale.

Find out more: https://t.co/I3jPGUQyEk

