Depresión y ansiedad en la burbuja: los jugadores de la NBA están sufriendo problemas reales de salud mental

Jamal Murray, jugador estrella de los Nuggets de Denver, que hizo posible la clasificación de su equipo a las finales de la Conferencia Oeste, tras eliminar a Los Angeles Clippers, reconoció que el problema de la salud mental, en la burbuja de Orlando, es real.

Los Nuggets ya llevan más de 70 días aislados en la burbuja que la NBA ha establecido en el recinto Walt Disney World Resort, de Orlando, aunque están a ocho triunfos de conseguir el título de liga, eso no ha impedido a Murray y a otros jugadores que hayan sentido momentos de depresión debido a que la rutina tiene consecuencias reales que van más allá de la cancha de baloncesto.

El primero que vivió, sintió y manifestó esos problemas fue el alero estrella de los Clippers, Paul George, quien a finales del pasado mes habló de estar mentalmente en un “lugar oscuro”.

Por su parte, Murray, le dijo a Sam Amick de The Athletic que él también lo ha estado sintiendo.

Jamal Murray, with @TheAthletic: On five hour naps, the power of team chemistry, the Clippers' collapse, the Lakers, Denver disrespect, & the mental health struggle that he has been fighting in the bubble

"It's really real, and it's hard to deal with…"https://t.co/6i7WmSLQbu

— Sam Amick (@sam_amick) September 16, 2020