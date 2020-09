El joven Dijon Kizzee recibió 19 disparos del LASD

El hombre afroamericano que murió el pasado 31 de agosto a manos de dos policías recibió 19 disparos y estaba armado con una pistola robada, afirmó este jueves el Sheriff de Los Ángeles en una rueda de prensa en la que no especificó la violación de tráfico por la que comenzó la persecución policial.

Dos semanas después del suceso, que ha reavivado las protestas contra la violencia policial en Los Ángeles, las autoridades no concretaron el delito contra la seguridad vial por el que persiguieron al hombre, cuya identidad y posesión del arma desconocían hasta que se produjo un forcejeo posterior.

“No puedo decir cuál era la violación exacta, sencillamente conducía su bicicleta por el lado equivocado de la carretera”, respondió a los periodistas el capitán Kent Wegener, del LASD.

. @LACoSheriff Provides Update on the Dijon Kizzee Investigation https://t.co/r878yhYdHP

En la conferencia se reconstruyó el suceso por el que Dijon Kizzee, un ciudadano afroamericano de 29 años, murió tras recibir 19 tiros, según la autopsia oficial.

Al parecer, los agentes trataron de detener a Kizzee cerca de las tres de la tarde pero el hombre dio un giro, bajó de su bicicleta y huyó con varias prendas de ropa envueltas en su mano.

LASD investigation into Dijon Kizzee shooting:

— Kizzee was in possession of a stolen 9mm pistol

— Kizzee was barred from possessing a weapon due to felony record, restraining order

— Kizzee punched deputy, went to pick up pistol before shooting

https://t.co/VdG1Iu4MrT

— CBS Los Angeles (@CBSLA) September 17, 2020