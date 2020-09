“La camiseta de Chivas pesa más que la de América”: Javier Aguirre

Deportes

El técnico cree que el Clásico Nacional es de los mejores del continente

América y Chivas jugarán el Clásico Nacional el próximo sábado en el Estadio Azteca y como es costumbre, varios de los protagonistas que han hecho crecer esta rivalidad dan su punto de vista sobre el juego más esperado de la temporada regular de la Liga MX.

El técnico Javier Aguirre tuvo la oportunidad de vestir ambas camisetas, debutó con América y se retiró con Chivas, por lo que conoce perfectamente las entrañas de este encuentro y reveló que no tiene un favorito.

“Fueron seis temporadas en América y otras seis en Chivas. Es algo extraño pues son rivales por antonomasia. Fui canterano del América y me retiré en Chivas. Son dos equipos especiales que me marcaron en mi vida. Los aprecio a los dos por igual, no podría decantarme por ninguno. Son aficiones que me trataron muy bien. En este instante están jugando bien al fútbol, Chivas tuvo el contratiempo de que cambió de entrenador muy pronto. Ahora le van mejor las cosas, recuperó jugadores y está a un nivel bastante bueno”, dijo el “Vasco” en entrevista con Marca Claro.

2) Javier Aguirre; repatriado en 1987 por Chivas donde se retiró, luego de haber jugado con el Osasuna 13 partidos. pic.twitter.com/72yrLXXxvM — Las De Chivas (@LasDeChivas10) September 2, 2016

Asimismo habló de la presión que existe al jugar para los dos equipos más importantes de México y opinó sobre cuál camiseta pesa más.

“Quizás la de Chivas al ser solo mexicanos, tiene muchos seguidores en todo el país. América es el equipo más fuerte en cuanto a títulos, trayectoria, fichajes y poderío económico. Eso hace que la balanza se empareje. No porque Chivas no lo tenga, porque con Jorge Vergara y ahora con su hijo, económicamente no ha escatimado nada. Los fichajes se le complican más a Guadalajara, porque al América se le atora un delantero centro y lo trae de Argentina, España o Chile. Chivas lo tiene más complejo, en ese sentido. Las dos camisetas pesan, son fuertes, ejercen mucha presión sobre los jugadores y son muy seguidos. La mayor diferencia es que al Guadalajara le cuesta mucho los fichajes, pero ambos tienen buenas canteras y no existe mucha diferencia“, dijo.

☑️ Javier Aguirre debutó en las Águilas del América en 1979 y logró ser Campeón de liga en la Temporada 83-84 anotando un gol crucial para el título. 🏆#HistoriaAzulcrema 🦅 pic.twitter.com/r5b6ZMe29l — ℍ𝕀𝕊𝕋𝕆ℝ𝕀𝔸 𝔸ℤ𝕌𝕃ℂℝ𝔼𝕄𝔸 𝟙𝟟 🏆 (@DATO_AGUILA) December 3, 2019

El “Vasco” comentó que este partido es muy especial y la rivalidad es una de las más importantes del continente.

“El Clásico es apasionante, lo dijo Memo Ochoa que nunca pasarán de moda. Estén como estén los equipos, se olvida todo, la estadística queda de lado. Se juega a tope. Es el Clásico número uno de México, me atrevería a decir que es uno de los mejores de toda América, sin lugar a dudas. Los he vivido, los he sufrido y los he gozado. Toda la semana te preparas, cuando sale el calendario marcas en rojo ese partido. La directiva lo sabe y también la afición”, apuntó.

Javier Aguirre apuntó que su pronóstico es reservado para el próximo sábado y espera que gane el mejor.

