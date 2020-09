El Real Madrid iniciará la defensa de su título con seis bajas y sin fichajes

Deportes

Una dura visita a la Reale Arene podrá a prueba a Martin Odegaard ante su ex equipo

El Real Madrid, actual campeón de La Liga, inicia su defensa del título entrando en escena en la segunda jornada con la siempre complicada visita al Reale Arena de laReal Sociedad, en un duelo entre dos equipos mermados por las bajas.

La arrancada campeón no trae novedades en el nuevo curso. No hay fichajes. La expectación de nuevas grandes figuras desapareció en tiempos de coronavirus por las dificultades económicas. Ningún refuerzo para Zidane, más allá de los regresos de Lunin y Martin Odegaard, y los descartes de futbolistas que no entran en sus planes como James Rodríguez o Gareth Bale.

#RealMadrid ⚪ 💥 Zidane ha comentado las bajas para el debut liguero y la marcha de Balehttps://t.co/JbzpVzLlq4 — Diario SPORT (@sport) September 19, 2020

Son las decisiones tomadas por Zidane que han permitido al Real Madrid sacar un buen puñado de dólares en ventas y ahorrarlos en cesiones de jugadores de ficha tan alta como Bale. Junto al galés no contó el técnico francés con Achraf Hakimi, Sergio Reguilón, Dani Ceballos, Kubo, Reinier, Óscar Rodríguez, Brahim o el propio James.

La ilusión del madridismo solo puede recaer en el regreso ganado a pulso de Odegaard que podrá volver a jugar un partido oficial con el Real Madrid tras triunfar en sus cesiones y tras una temporada para enmarcar en la Real Sociedad. Arrastró molestias en pretemporada pero no se perderá un partido especial en un estadio donde siempre le estarán agradecidos por las tardes de buen fútbol.

No tiene mucho para innovar ya que arranca la temporada sin Eden Hazard, Marco Asensio, Militao, Lucas Vázquez, Mariano Díaz ni Isco, que se recuperó a tiempo tras un esguince de tobillo pero llega sin ritmo de partido y no fue convocado. La noticia en la convocatoria es la presencia de Borja Mayoral que estaba en la rampa de salida y tiene opciones de quedarse más los canteranos Marvin y Arribas.

¡El @RealMadrid es un hospital 🏥! Los merengues tendrán muchas bajas de cara al debut en #LaLiga ante la @RealSociedad 😱 ¿Quiénes estarán ausentes? Entérate aquí 👉https://t.co/04QLIH7xUC pic.twitter.com/r0ZMFoHGpi — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 17, 2020

Los buenos resultados conseguidos en los últimos enfrentamientos ante el conjunto de Zinedine Zidane quiebran cuando se estudia la relación de partidos en San Sebastián, porque ahí sigue reinando un Real Madrid dominador ante una Real a la que ganó en 2020, 2017, 2016 y 2015.