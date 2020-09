Neymar no jugaría el resto del año por decir insultos homofóbicos

La polémica que dejó el Clásico de Francia hace unas semanas continúa y se está convirtiendo en una pesadilla para los protagonistas, ya que la investigación aún no termina y el castigo tanto para Álvaro González como para Neymar podría ser tan severo que los dejaría fuera de actividad el resto del año.

El astro brasileño ya recibió una suspensión de tres encuentros por los zapes o bofetadas en la cabeza que le propinó al jugador argentino, pero se le podrían sumar al menos otros nueve si se le comprueba que le lanzó insultos racistas a sus rivales.

Donc en décorticant les images qui innocentent pour le moment Álvaro González on s'aperçoit que Neymar aurait dit “Puto maricon“. Propos à caractère homophobe.

De acuerdo con lo publicado por el diario L’Équipe, ese el castigo mínimo que les espera a ambos si se les comprueban los insultos, ya que supuestamente González provocó al brasileño diciéndole “mono hijo de puta”, por lo que Ney habría respondido la agresión con un “puto maricón”. Por si fuera poco, según El Partidazo de COPE, el Olympique de Marsella tiene pruebas de que el delantero del PSG también insultó a otro de sus jugadores, Hiroki Sakai, refiriéndose a él como “chino de mierda”.

De comprobarse estos insultos racistas, ambos jugadores se harían acreedores en automático a un castigo de entre 9 y 10 partidos, ya que según el artículo noveno del Reglamento de la Liga de Futbol Profesional: “cualquier insulto por motivo de ideología, raza nacionalidad o etnia” amerita la sanción mencionada.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020