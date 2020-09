Demócratas redactan un proyecto de ley para reforzar el control sobre la Administración

Los congresistas demócratas han dado a conocer este miércoles que están redactando un paquete de medidas que busca reforzar los controles del poder legislativo sobre el ejecutivo, según informaciones del diario ‘The New York Times’.

Los diputados, que han dicho que dudan de que la Ley de Protección de Nuestra Democracia tenga la oportunidad de ser aprobada por el Senado, controlado por los republicanos, han reivindicado un apoyo bipartidista si el candidato demócrata, Joe Biden, gana las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre.

After Watergate, Congress passed landmark reforms to ensure that those abuses of power would never happen again.

And after three and a half years of Trump, it's clear we need a new set of reforms — now.

That's why we're introducing this package #ProtectingOurDemocracy: pic.twitter.com/LtdqEDkyC2

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) September 23, 2020