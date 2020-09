El arroz del Tío Ben busca eliminar asociaciones racistas con una nueva identidad de marca: Ben’s Original

La marca de arroz del Tío Ben está recibiendo un nuevo nombre: Ben’s Original. La empresa matriz Mars Inc. reveló este miércoles el cambio de nombre de la marca de arroz que tiene más de 70 años, después que su logotipo fue criticado por ser un estereotipo racial.

Desde la década de 1940, las cajas de arroz han presentado a un hombre negro de pelo blanco con una corbata de lazo, una imagen que los críticos dicen que evoca la servidumbre. La compañía dijo que el rostro fue originalmente modelado por un maitre de Chicago llamado Frank Brown.

“Escuchamos a nuestros asociados y a nuestros clientes y es el momento de hacer cambios significativos en toda la sociedad”, dijo Fiona Dawson, presidenta global de Mars Food. “Cuando haces estos cambios, no vas a complacer a todo el mundo. Pero se trata de hacer lo correcto, no lo fácil”.

Dawson dijo que tras meses de conversaciones con los empleados, estudios de clientes y otras partes interesadas llevaron a la compañía a conformarse con “Ben’s Original”. Dijo que la empresa aún está decidiendo la imagen que acompañará al nuevo nombre. Se espera que los nuevos empaques serán puestos en las tiendas el próximo año.

Mars había anunciado en el verano que la marca del Tío Ben “evolucionaría”. La compañía también anunció varias iniciativas incluida una inversión de $2 millones de dólares en becas culinarias para aspirantes a chefs negros en asociación con la Liga Urbana Nacional. También está planeando una inversión de $2.5 millones de dólares en programas de nutrición y educación para estudiantes de Greenville, Mississippi, la ciudad mayoritariamente afroamericana donde se produce la marca de arroz desde hace más de 40 años.

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben's will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand's new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI

— Uncle Ben's USA (@UncleBens) September 23, 2020