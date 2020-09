Irresponsable: El tenista francés Benoit Pairé jugó con coronavirus un torneo en Alemania

Tras el parón de varios meses en el mundo del deporte a causa de la pandemia del coronavirus, la mayoría de disciplinas deportivas han retomado sus actividades, siguiendo estrictos protocolos para evitar contagios por el virus. Desafortunadamente, hay asociaciones y hay jugadores que no se toman en serio el riesgo sanitario, como el tenista Benoit Pairé, quien jugó un encuentro sabiendo que tenía coronavirus.

Este miércoles, Pairé abandonó su partido del Hamburg European Open 2020 tras ir perdiendo 6-4 y 2-0 ante el noruego Casper Ruud. El escándalo llegó minutos después, cuando en la conferencia de prensa posterior al encuentro, el tenista francés reveló que jugó el torneo pese a haber dado positivo en una prueba de COVID-19. Así lo dio a conocer el periodista de The Guardian, Tumaini Carayol.

After retiring from his match against Casper Ruud in Hamburg, Benoit Paire says he twice tested positive for COVID19 in Germany yet was allowed to play: "The rule is different here in Germany and I say thank you to the doctor and to the tournament, they let me play."

Pairé reveló que las autoridades del torneo alemán estaban al tanto de su situación y así le permitieron jugar: “La regla es diferente aquí en Alemania y le doy las gracias al médico y al torneo, me dejaron jugar”.

Paire: "The only test negative is yesterday but 2 in a row I was positive. The rule here is different so the ATP has to explain to me what the rule is. In Paris some are negative but because the coach is positive they can't play. Here in Germany you are positive and can play."

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) September 23, 2020