VIDEO: Golfista se enfada y falla seis tiros a escasos centímetros del hoyo

El golfista se retiró del torneo después del ridículo

Hay algunos deportes en donde la paciencia es fundamental para conseguir el éxito y el golf es uno de ellos. Una muestra es lo que ocurrió este fin de semana en el US Open con Danny Lee, quien pasó de meter un putt sencillo a fallar seis tiros a escasos centímetros del hoyo, en un momento vergonzoso.

Lee se encontraba en el hoyo 18 del campo Winged Foot con la bola a escasos centímetros del hoyo, tomó el palo golpeó la pelota pero no logró darle la trayectoria correcta y falló el disparo que significaba terminar el hoyo en par. Tras el error, Lee se notó claramente frustrado y en su intento por meter la bola de nuevo volvió a cometer una pifia y repitió la falla otras cuatro ocasiones, fallando en total seis tiros en el green.

Después de hacer el ridículo, Lee salió furioso de la cancha y golpeó su bolsa de palos de golf. Minutos después, anunció al US Open que se retiraba de la competencia debido a una lesión en la muñeca.

Finalmente el martes, Lee utilizó sus redes sociales para disculparse con sus fanáticos y patrocinadores por la actitud mostrada tras las pifias.

“Pido disculpas por mi mal actuación en el US Open de la semana pasada. Fue estúpido y muy poco profesional. Obviamente, es algo que duele a muchos de mis seguidores y a mis patrocinadores… La frustración se apoderó de mí unida a mi lesión, con la que tuve que lidiar durante toda la semana. Sigue siendo sólo una excusa. No debería haberme comportado así. También me gustaría disculparme con la USGA, hicieron un trabajo sensacional la semana pasada, tanto dentro como fuera del campo. Ahora me tomaré un tiempo y reflexionaré sobre lo que hice, y la próxima vez me mostraré como una mejor persona y tendré un comportamiento más deportivo. Gracias”, escribió el golfista.

