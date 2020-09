Crudo video de últimos minutos de neoyorquino baleado tras amenazar con cuchillo a policías de Nueva Jersey

Las imágenes fueron divulgadas a pedido de la investigación solicitada por la familia de Hasani Best

Un video recientemente publicado a pedido de la familia de Hasani Best muestra los últimos minutos de su vida, hasta ser baleados por policías a los que amenazó con un cuchillo en su hogar en Nueva Jersey.

Los oficiales estaban respondiendo a un informe de una disputa doméstica entre Best (39) y una mujer en la residencia el 21 de agosto, poco después de las 9 p.m. Cuando llegó la policía, Best se había encerrado dentro del apartamento, pero la mujer no identificada estaba afuera.

La policía de Asbury Park disparó dos tiros, baleando fatalmente a Best después de un tenso enfrentamiento de 45 minutos en la puerta de su apartamento, detalló el fiscal de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal, quien publicó siete minutos de imágenes de la cámara corporal de los agentes.

La secuencia muestra a Best, nativo de El Bronx (NYC), quien se había atrincherado en su hogar, abriendo la puerta principal varias veces, revelando a la policía que sostenía un cuchillo de carne.

En los diálogos grabados, los oficiales le suplicaron que dejara caer su arma y saliera de la casa. En una de sus apariciones, Best amenazó a un oficial. “Voy a apuñalarlo”, dijo, señalando al sargento Sean DeShader.

Finalmente la policía le disparó y entró al hogar. Best fue declarado muerto en el Jersey Shore University Medical Center poco después.

Carol Sanders, quien era la tutora legal de Best y lo consideraba su hijo, se quebró al discutir la respuesta de la policía el martes por la noche. “Injustificado, eso es todo lo que puedo decir que es injustificado”, dijo. “En este momento, me duele la cabeza y estoy molesta por mi hijo”, narró a NJ.com

Los oficiales habían intentado usar una pistola eléctrica Taser, pero fue ineficaz, según la oficina del fiscal general. El caso finalmente se llevará a un gran jurado, generalmente compuesto de 16 a 23 ciudadanos, que finalmente decidirá si se deben presentar cargos penales contra alguno de los oficiales.

