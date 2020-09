Vota ‘porque nuestra voz es importante’

Organizaciones llaman a los latinos a participar del sufragio de este 3 de noviembre

Después de los blancos, y por primera vez, los latinos forman el grupo de votantes más grande de la nación.

De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Pew, los hispanos registrados superaron a los afroamericanos.

Un récord de 32 millones de personas que se identifican como latinas tendrán derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales.

Esta cifra representa poco más de 13% del electorado, y la principal razón por la que ha ido en aumento es porque en este año miles de jóvenes están cumpliendo la mayoría de edad.

Se calcula que cada 30 segundos uno de estos chicos cumple 18 años, con lo que tendría derecho al sufragio. Si se presentan a votar, este grupo podría definir el resultado de las elecciones presidenciales.

“Los latinos es uno de los bloques de votantes más grandes del país”, dijo Anais Amaya, directora de programas de Latino Community Foundation, una organización que aglomera a una red de filántropos latinos que invierten en organizaciones lideradas por hispanos para crear oportunidades en las áreas de educación, salud, seguridad, participación cívica y liderazgo en las comunidades de California.

“Creo que nuestro voto ha estado mal representado desde siempre y nuestra población está creciendo. Desafortunadamente los latinos no somos parte de la historia estadounidense”.

Es por esta razón que tanto esta organización como muchas otras están haciendo esfuerzos titánicos para motivar a los latinos a votar.

En la elecciones del 3 de noviembre no solo está en juego la silla presidencial, sino decenas de proposiciones locales y estatales.

También se estarán votando 435 escaños en la Cámara de Representantes y 34 de cien puestos del Senado.

En la actualidad, los republicanos controlan ambas cámaras. Hoy los demócratas están luchando por lograr la mayoría en la cámara de representantes, con contiendas clave en Florida, Illinois, Indiana, Missouri, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin.

Motivación virtual para el voto

Entre los esfuerzos que hace Latino Community Foundation para motivar el voto son eventos virtuales como Mujeres and Politics: 2020 It’s On, que tendrá lugar el martes y que reunirá a personalidades destacadas –como Jacqueline Martínez Garcel, de Latino Community Foundation; Aimee Allison, de She the People, y Beatriz Acevedo, de la Fundación Acevedo.

Conversarán acerca de sus esfuerzos para aumentar la participación del voto entre mujeres de color. El evento se efectuará el martes de 12 a 1:30 p.m., (hora del Pacífico).

También tiene programado el evento virtual We the People: The Power of the Latino Community in California, en el que estudiantes, filántropos, líderes comunitarios, dueños de negocios y promotores buscarán, movilizar el voto para la elección presidencial.

Lo que busca este evento, que estará precedido por Julián Castro, es que se vote con anticipación. Se llevará a cabo el 6 de octubre de 4:00 p.m., a 5:00 p.m, (hora del Pacífico).

Ojo al voto anticipado

El reto para estas elecciones no tiene precedentes, y por eso activistas y promotores del voto han enfatizado en la necesidad de estar al pendiente de las boletas, que comenzarán a llegar a las casas el 5 de octubre.

Eso no quiere decir que no se podrá emitir el voto en persona, solo que se recomienda que quienes lo puedan hacer, eviten presentarse en la casillas físicas para asegurar la distancia física entre quienes opten por votar en persona.

Los locales también estarán abiertos para ofrecer ayuda a los votantes que hayan perdido sus boletas o que necesiten ayuda si es que no hablan inglés.

Aunque las boletas se deben poner en el correo a más tardar el 3 de noviembre a las 8:00 p.m., activistas y promotores recomiendan enviar el documento con antelación para evitar que se sature el correo el día de la elección.

Por su parte, organizaciones como Solidarity for Sanctuary, que busca impactar la vida de la comunidad latina por medio de la educación y la organización comunitaria, ha optado por eventos culturales, como el que efectuará el sábado en el teatro Ford, donde aristas, poetas y activistas ofrecerán un concierto sin público pero que se transmitirá virtualmente.

Entre los participantes están Las Cafeteras, San Cha, Omar Apollo y Lido Pimienta.

La noche estará dedicada a la cantante tejana Selena, de la que los grupos y cantantes que participan ofrecerán su propia versión de varios de los éxitos de la artista.

“Los latinos somos el grupo más afectado por el COVID, y eso se debe a las políticas que se han implementado y que no funcionan para nuestras comunidades”, dijo Amaya.

“Por eso hay que votar, porque nuestra vida, nuestra voz es importante y es necesario que los legisladores escuchen lo que es importante para nosotros”.

Para informes sobre los eventos de la Latino Community Foundation visita: latinocf.org. Para el de Solidarity for Sanctuary ve a: theford.com/solidarity.