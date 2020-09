Biden pide al Senado que no confirme a Amy Coney Barrett para el Supremo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pidió al Senado que no confirme a la jueza conservadora Amy Coney Barrett, elegida por el presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo, antes de que se conozca el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.

“El Senado no debería actuar sobre esta vacante hasta después de que el pueblo estadounidense seleccione a su próximo presidente y al próximo Congreso”, dijo Biden en un comunicado.

Biden advirtió: “El presidente Trump ha estado tratando de descartar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio durante cuatro años. Los republicanos han estado tratando de ponerle fin durante una década. En dos ocasiones, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la ley como constitucional.”

“Pero incluso ahora, en medio de una pandemia de salud global, la Administración Trump está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque toda la ley, incluidas sus protecciones para las personas con afecciones preexistentes. Si el presidente Trump se sale con la suya, las complicaciones del COVID-19, como cicatrices pulmonares y daño cardíaco, podrían convertirse en la próxima condición preexistente negable”, dijo Biden.

Además, en Twitter, Biden advirtió que la nominación de una jueza conservadora para reemplazar la vacante dejada en la Corte Suprema tras el fallecimiento de Ginsburg puede llevar a la desaparición de Obamacare : “Hoy, el presidente Trump nombró a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, una jurista con un historial escrito de estar en desacuerdo con la decisión de la Corte de defender la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Vote como si su atención médica estuviera en la boleta, porque lo está.”

Today, President Trump nominated Judge Amy Coney Barrett to the Supreme Court — a jurist with a written track record of disagreeing with the Court’s decision to uphold the Affordable Care Act.

Vote like your health care is on the ballot — because it is. https://t.co/TDBQOVLP4K

— Joe Biden (@JoeBiden) September 26, 2020