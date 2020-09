Daddy Yankee lanza divertido reto de baloncesto a través de su página web

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, el máximo exponente urbano latino, anunció este domingo que incluyó en su página web un juego de entretenimiento de baloncesto similar a los que existen en las salas de máquinas.

“Te reto a quemar la fiebre del basketball. ¿Cuántos canastos puedes encestar en 1 minuto?”, expresó el autodenominado “jefe” del reguetón en su cuenta de Twitter.

Al ingresar a la página oficial web de Daddy Yankee, www.daddyyankee.com, aparece la opción del juego de entretenimiento.

En dicha alternativa, el usuario podrá escoger para competir de dos maneras: tratar de anotar la mayor cantidad de canastos en un minuto o una sesión de práctica sin tiempo limitado.

Play Daddy Yankee #basketball 🏀 and Unlock new levels and compete for the high score! Let’s go 👉 https://t.co/K4RfgOEEcy pic.twitter.com/tjcIC38OOy

— Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 26, 2020