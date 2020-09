Para celebrar su cumpleaños 76, Angélica María estrena canción a dueto con Joan Sebastian

La cantante, quien empezó su carrera hace 70 años recuerda con cariño a su amigo, el fallecido “Rey del Jaripeo”

En el festejo de sus 76 años, Angélica María dio una sorpresa musical, un especial dueto al lado de su entrañable amigo Joan Sebastian, a quien hasta el día de hoy recuerda con cariño.

No se veían mucho, pero quienes conocen la historia de ambos saben que la eterna “Novia de México” fue una persona importante en la trayectoria del fallecido “Rey del Jaripeo”, quien años atrás la invitó a grabar juntos la canción “Amor del Bueno”.

Angélica atendió esta entrevista en la que primero bromeó con el tema de su edad.

“¡Ay, bueno, ya cumplo 18 años!“; expresó entre risas. “Son 76 años, ¿para qué me los quito?, aunque uno siempre se siente más joven de lo que es“, declaró.

Pero la actriz y cantante, quien empezó su carrera hace 70 años con un papel de niño en la película ‘Pecado’ (1950), se siente una superwoman.

“Estoy fuerte, soy una mujer con vitalidad. Ando de abuelita, de súper mujer y hago de todo con mis nietos que me han dado mucha vitalidad“, expresó la cantante.

Su familia, el cariño del público y de los buenos amigos también la hacen seguir adelante cuando no tiene ganas.

“Uno de esos amigos era Joan Sebastian, que nunca lo veía, pero sabía que era mi amigo y que me quería. Me ha dolido tanto su partida, tanto, que cuando oí su vocecita cuando volví a grabar ‘Amor del Bueno’, para su disco, en donde me dice unas palabras tan bonitas, me solté llorando“, contó.

El viernes 25 de septiembre se estrenó este sencillo incluido en el último disco del cantautor y la intérprete recordó cómo fue que su camino se cruzó con el de Joan, en 1968.

“Yo no lo ayudé, sólo lo aconsejé. Le dije: ‘Ve, busca a (Eduardo) Magallanes y tú molesta hasta que logres grabar, hasta que logres tu sueño, no dejes de molestar. Y si no te hacen caso, me llamas a mí’. Años después yo digo: ‘Ah, caray, este es el niño que me llevó en el hotel las maletas a mi cuarto“, recordó.

El joven José Manuel Figueroa se presentó como compositor y le pidió que escuchara sus canciones. A lo que Angélica atendió.

Ya después, con la fama y el éxito de su lado se reencontraron.

Joan tuvo un buen gesto que Angélica no olvida, esto durante el homenaje por sus 50 años de trayectoria.

“Él, enfermito, saliendo del hospital se fue al Auditorio Nacional. Ahí salió con el mariachi y me cantó. Además, una canción que me hizo en el camino, ‘Mi Novia Angélica’, preciosa”, recordó.

Esta amistad culmina con el sencillo “Amor del Bueno”, que interpretan a dueto y que está incluido en el disco Atemporal, el cual llega cinco años después de la muerte de Joan Sebastian.