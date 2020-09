Cómo solicitar los $500 que te faltan de tu primer cheque de estímulo antes del 30 de septiembre

Si no has recibido el dinero que te corresponde por cada dependiente menor de 17 años, debes actuar ya

Si aún no has recibido los $500 dólares de la ayuda económica que te corresponden por tener un dependiente menor de 17 años, tienes hasta este 30 de septiembre para reclamarlo actualizando tu información en la herramienta Non-Filers del Servicio de Renta Interna (IRS, por sus siglas en inglés).

Para modificar tus datos o corregir posibles errores, entra en el sitio para preparar sus impuestos de manera gratuita y selecciona el botón “Comience ahora”. A continuación, sigue las instrucciones para rellenar el formulario en línea.

La herramienta te pedirá tu nombre completo, dirección postal y correo electrónico, fecha de nacimiento, número de Seguridad Social (SSN), número de cuenta bancaria (si tienes), licencia de conducir o identificación del estado (si tienes), el número de Seguridad Social de cada menor que califique como dependiente así como su relación contigo.

Una vez que hayas completado la información, recibirás un correo electrónico de confirmación. La información que has aportado se enviará entonces a IRS para que te puedan enviar el dinero que te falta, en caso de que efectivamente seas elegible.

La agencia federal asegura que empezará a enviar en octubre los $500 dólares a las personas que rellenaron su información en tiempo y forma. Si quieres hacer un seguimiento más detallado, puedes utilizar la herramienta de IRS ‘Obtener mi pago‘, que te solicitará tu número de Seguridad Social, fecha de nacimiento, dirección y código postal.

Si no has recibido tampoco los $1,200 dólares del cheque de estímulo, puede que estés entre los casi nueve millones de personas a las que IRS no ha podido contactar y que tienen hasta el 15 de octubre para completar su información, también en la herramienta Non-Filers.