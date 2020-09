Israel Adesanya: El niño que sufrió de bullying y ahora es campeón en UFC

Este domingo, el peleador nigeriano de artes marciales mixtas Israel Adesanya, retuvo su cinturón de campeón del peso medio de la UFC tras derrotar al brasileño Paulo Costa en el segundo asalto.

Al terminar la pelea, Adesanya sorprendió al mundo, al dedicarle su triunfo a todas las personas que sufren bullying: “Paulo es un bully, pero para mi, eso no es novedad. Sufrí con eso toda mi vida. Tengo la habilidad de vencer a esas personas y eso es lo que hago. Dedico esta pelea a todos los que sufren bullying, sea en la escuela o en el trabajo. Ustedes tienen que responder y pelear”.

"I dedicate this fight to everyone who's ever been picked on or bullied in their life. Any kid."@stylebender spoke about "taking the bite out of the bully" with his #UFC253 performance. pic.twitter.com/7tBa33TsRZ

— ESPN MMA (@espnmma) September 27, 2020