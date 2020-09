México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras ya conocen a sus rivales en la Copa Oro 2021

La Concacaf ya comienza a programar sus torneos luego de que la pandemia de coronavirus pausó el futbol en todo el mundo y este lunes realizó el sorteo de la Copa Oro que se desarrollará del 10 de julio al 1 de agosto de 2021.

El certamen tendrá una fase preliminar con 12 equipos de la que saldrán tres rivales que calificarán a la fase de grupos, además Qatar, sede de la próxima Copa del Mundo en 2022, es invitado especial al torneo.

Gold Cup Prelims matchups are set for the 3 remaining spots in Gold Cup 2021! #ThisIsOurs pic.twitter.com/MCjJwfyoBQ

La Copa Oro tendrá cuatro grupos, en el sector A se ubicó la Selección Mexicana que tendrá como rivales a El Salvador, Curazao y el ganador de la serie preliminar 9 que podría ser Trinidad y Tobago, Monserrat, Cuba o Guyana Francesa.

El Grupo B lo conforman Estados Unidos, Canadá, Martinica y el ganador del partido preliminar 7 que estaría entre Haití, San Vicente y las Granadinas, Bermuda y Barbados.

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) September 29, 2020