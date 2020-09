VIDEO: El polémico triunfo del Manchester United con un penal marcado después de finalizar el partido

Este fin de semana estalló la polémica en la Premier League cuando el árbitro central decidió pitar un penal a favor del Manchester United ¡después de que el partido había acabado!

Manchester United y Brighton se vieron las caras en la jornada 3 del fútbol inglés. En un emocionante partido, el Brighton empató el partido y puso el marcador 2-2 a los cuatro minutos del tiempo de compensación. Los Red Devils se fueron al frente para conseguir el triunfo y en la última jugada del partido, los de Manchester remataron a portería y la defensa del Brighton sacó el balón en la línea. Tras la salvada el árbitro terminó el partido y los jugadores de Manchester se abalanzaron sobre él pidiendo que marcaran una mano en la jugada.

El árbitro ya había pitado el final del encuentro, pero recibió indicaciones del VAR, observó la jugada y se dio cuenta que sí existió una mano. Sorpresivamente, el central volvió al terreno de juego y decidió volver a iniciar el partido con el penal a favor de los de Manchester, en un hecho inaudito en el fútbol. Bruno Fernández tomó el balón y acertó el penal, dándole el triunfo a los Red Devils.

In case you missed this wild ending, here's a recap of what happened in the last minute of play in the Manchester United match. #MyPLMorning pic.twitter.com/0RFTiARwDa

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 26, 2020