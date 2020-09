Argentina se aferra a “Chaquito” Giménez y amenaza con seguirlo buscando para robarselo al Tri

El técnico de la Albiceleste Sub-20, Fernando Batista, insiste en llevar al delantero a su equipo

El delantero de Cruz Azul, Santiago Giménez, anunció hace unos días su deseo de representar a la Selección Mexicana a pesar de haber nacido en Argentina, decisión que fue soportada por su padre Christian Giménez quien comentó que esto era una forma de retribuir todo lo que México les había dado como familia.

El atacante ya fue llamado por Gerardo Martino a la Selección mayor y podría hacer su debut en el amistoso ante Guatemala del 30 de septiembre, por lo que todo parecía resuelto y “Santi” se declaró más mexicano que argentino, sin embargo, en el país sudamericano no piensan quedarse de brazos cruzados.

El director técnico de la Albiceleste Sub-20, Fernando Batista, dio una entrevista para ESPN en la que dijo que han tenido acercamientos con el “Chaco” Giménez, aunque se paró todo por la pandemia.

“Yo con Santiago no hablé, hablé siempre con Christian y las dos veces que hablamos le hice llegar el interés para el próximo sudamericano, con la invitación de que jugará un torneo, era invitarlo a que pudiera venir a Argentina para ver si le gusta y se adapta. Christian me dijo que lo iba a hablar con el hijo, pero lógicamente son decisiones familiares y lo tienen que hablar, pero eso fue antes de la pandemia y después con todo lo que pasó y todo lo que sabemos, pues se ha parado un poco porque lógicamente no pudimos ir a ningún entrenamiento o no pudimos ir a ningún torneo”, indicó.

El estratega argentino indicó que no se van a rendir y seguirán insistiendo hasta que la familia Giménez les asegure de viva voz que Santiago jugará para México.

“No recibimos ni un no ni un sí, ellos lo iban a hablar. Son cosas que se tienen que hablar en familia y deben tomar la decisión. Mientras tengamos la posibilidad de que el jugador o la familia o el padre nos digan que definitivamente quiere jugar para México, nosotros vamos a tratar de seguir con la invitación a Argentina. Si “Tata” (Martino) ha puesto los ojos en él es que vemos un gran jugador con buen futuro, hasta que no tengamos palabra de la familia que no quiere jugar con Argentina, que se decidió por México, nosotros vamos a seguir intentando”, apuntó Batista.

En tanto, Santiago Giménez sigue demostrando su amor a México, ya que en sus redes sociales siempre ha mostrado su orgullo por portar la camiseta del Tri.