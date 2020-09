Organizan un encuentro multitudinario para practicar Zumba al aire libre y con todas las precauciones

La cita, prevista para el domingo 4 de octubre a las 8am en Deerfield Beach (Florida), estará impartida por el maestro de Zumba Jammer Bernadett Fejszes

Los amantes de Zumba están de enhorabuena en el sur de la Florida. Durante los meses de pandemia, muchos han tenido que quedarse en casa sin poder practicar su deporte favorito.

Pues bien, en Deerfield Beach, al norte de Miami, Zumba ha organizado un encuentro multitudinario en el que transformará el estacionamiento de Sprouts Farmer Market en un espacio abierto para mover el esqueleto a ritmo de música.

La cita, prevista para el domingo 4 de octubre a las 8am, estará impartida por el maestro de Zumba Jammer Bernadett Fejszes. La organización ha confirmado que se van a extremar todas las medidas de seguridad para evitar un brote de COVID-19.

Así pues se va a pedir a los participantes que se mantengan alejados unos de otros por una distancia mínima de 6 pies. Los asistentes recibirán una bolsa de regalos especial que incluye productos nutritivos de Chloe’s, Chobani, Aloha, Banza, Daisy, Brazi Bites y From the Ground Up. “La clase se celebra en el marco del lanzamiento de la nueva paleta de piña colada disponible exclusivamente en Sprouts”, dijo una portavoz.

Detalles de la clase:

CUANDO: Domingo, 4 de octubre a las 8 a.m.

DONDE: Sprouts Farmers Market: 930 S Federal Hwy, Deerfield Beach, FL 33441

QUIENES: Mercado de agricultores de Chloe’s, Zumba y Chloe’s