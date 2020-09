Los bares y restaurantes del sur de Florida se llenan de gente después de que el gobernador quitara las restricciones

En Fort Lauderdale, al norte de Miami, los bares se llenaron de gente brindando y celebrando porque el gobernador, el republicano Ron DeSantis, eliminó las restricciones del distanciamiento social y prohibió multar a las personas que no lleven mascarillas en los espacios públicos.

“Estoy sano, soy fuerte y me siento cómodo con todos mis amigos”, decía Dan Gibby, que estaba disfrutando del sábado en el local Elbo Room.

BREAKING: #Florida Governor #RonDeSantis To Lift All #COVID19 Restrictions On Restaurants, Bars, Other Businesses #CoronaVirus #ChinaVirus https://t.co/mzNQpWHBGQ

El máximo responsable del estado hizo un anuncio inesperado el viernes al levantar todas las restricciones y permitir que reabrieran todos los negocios, un movimiento para reabrir la economía a pesar de que el virus continúa propagándose por Florida.

Su decisión permite que bares y discotecas, los negocios que no podían abrir, ahora lo puedan hacer.

— Tim Edwards (@TimEdwardsZero4) September 25, 2020