“Alfredo Tena le negaba autógrafos a niños de los Pumas”: Miguel Herrera

El técnico del América habló sobre la fuerte rivalidad entre las Águilas y los felinos

El próximo sábado, se vivirá una edición más del Clásico Capitalino entre América y Pumas, un duelo con mucha rivalidad ya que los equipos cuentan con dos de las aficiones más apasionadas de la Liga MX.

Aunque las Águilas tienen otros clásicos ante Chivas y Cruz Azul, la enemistad con los felinos ha crecido con los años al pertenecer a la misma ciudad, situación que el técnico azulcrema, Miguel Herrera, entendió hasta que llegó al banquillo del América.

“Yo de América vs Pumas no entendía mucho, llegas en camionetas blindadas al estadio de CU y yo no entendía mucho de eso, solo que no hay mucha química entre esos dos equipos, que hay una animadversión, que no se quieren, que de chavos están compitiendo siempre”, declaró en entrevista para Fox Sports.

El “Piojo” comentó que el exjugador del América, Alfredo Tena, le ayudó a conocer el impacto de esta rivalidad y reveló una curiosa anécdota del “Capitán Furia”.

“Me di cuenta realmente de mucho odio cuando veo al Capi Furia (Alfredo Tena), de repente acercarse unos niños de 10 o 12 años que había jugando en la cancha de atrás junto a otros del América y vienen a pedir fotos y de repente se acercan al Capi y ‘una firma’, pero el Capi dice ‘no’ y se va, yo le dije ‘oye, son chavitos’”, y él dijo “no, traen camisa de los Pumas y yo sí odio a los Pumas, no hay equipo que no odie más que a los Pumas, ni a las Chivas”, contó el “Piojo”.

América recibirá a Pumas el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas México (19:00 horas PT / 22:00 horas ET), en el tercero de los tres clásicos seguidos que enfrentan las Águilas en el Guard1anes 2020, el primero lo ganó ante Chivas (1-0), el segundo lo empató con Cruz Azul (0-0) y está por verse si Miguel Herrera logra salir bien librado ante los universitarios.