Familias de detenidos con COVID-19 en Adelanto, inician ayuno

La huelga de hambre por cinco días es para exigir que se libere a contagiados de COVID-19 y a los vulnerables a la pandemia

Madres, esposas e hijos de inmigrantes que han enfermado de coronavirus en el Centro de Detención de Adelanto donde se encuentran bajo custodia, iniciaron una huelga de hambre por cinco días fuera del edificio del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en el centro de Los Ángeles para exigir su liberación.

“¡Liberen a nuestros seres queridos contagiados de COVID-19, a los enfermos y a los adultos mayores! ¡Detengan su sufrimiento!”, demandó entre lágrimas, la pastora Leonor Gómez.

Dijo que no es fácil para ella sentarse a comer cuando sabe que a su esposo, el pastor Hugo Rolando Gómez “le sirven vómitos por comida”, duerme en una cama de cemento; y tras adquirir COVID-19, lo han mantenido tres semanas en una celda sin ver el sol.

“Mi esposo – inmigrante de Guatemala – tiene 61 años, lleva un año tres meses encerrado en Adelanto, es el padre de nuestras tres hijas y está enfermo de coronavirus”.

A gritos de dolor, la pastora reveló que llevan más de 34 años en el país en los que han servido a la comunidad, ayudado a los adictos a rehabilitarse, y a matrimonios y familias a no desintegrarse.

“Hoy desintegraron mi familia. Llevo más de un año sin tener a mi esposo en la casa. Con todo el corazón, le digo al director de ICE, David Marin: Adelanto es un centro de concentración moderno que no debe de existir”.

La pastora Leonor concluyo diciendo que la detención de su esposo ha sido una tortura. “Ahora que enfermó de coronavirus, solo le dan tylenol”.

Se calcula que la cifra de enfermos de COVID-19 ya superó los 100 en una población de 784 en Adelanto. “Los más afectados son los que tienen condiciones de salud o una edad avanzada”, según reveló el pastor Guillermo Torres, portavoz de la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE).

“Las comunidades se van a unir al ayuno, uno, dos y hasta cinco días. Esta huelga de hambre fue inspirada por las madres porque ya no aguantan la pesadilla de Adelanto”, afirmó el religioso.

Jasia y Vera Topete, hijas de José Topete de 51 años, denunciaron que su padre lleva más de dos años detenido en Adelanto. “Sufre de varias condiciones de salud mental y fue abusado sexualmente por otros detenidos”, señaló Jasia quien nunca se imaginó que la situación de su padre fuera tan grave.

“Se enfermó del coronavirus; y ya se estaba recuperando en una celda donde lo pusieron a él solo, pero le agregaron a dos personas con COVID-19”.

Vera rogó a las autoridades que cierren todos los centros de detención. “Es un genocidio lo que están haciendo ahí; y ya ven lo que salió de las mujeres que están esterilizando en un centro de detención de Georgia”.

Jael Serrano Altamirano tiene a su esposo Allan Altamirano, un pastor del condado de Riverside, detenido en Adelanto desde el 30 de agosto de 2019.

“Él sufre del corazón. Estuvo hospitalizado por una semana, y ya lo regresaron a Adelanto, pero tenemos miedo porque su problema lo pone en alto riesgo de contagiarse de coronavirus”, explicó.

“Me siento demasiado triste, desesperada porque ya son 13 meses que mi esposo lleva detenido. Ya estuvo hospitalizado y no queremos que muera ahí dentro. Tenemos cuatro hijos de 10, 5, 4 y 2 años. Él tiene 34 años. Queremos que lo dejen salir”, urgió Jael.

La pastora Ada Valiente, líder de la organización We care, dijo que es muy doloroso que ICE no envíe a sus casas a los inmigrantes detenidos con condiciones médicas severas y en grave riesgo de contraer el virus.

“Enséñanos que eres un hombre de fe. Ya no más pláticas. Habla en público los que nos dices en privado. Ya no te creemos nada. Ten compasión”, le dijo la pastora al director del ICE.

La Coalición por el cierre de Adelanto #ShutdownAdelanto, la cual pide la liberación inmediata de los detenidos, denunció las siguientes condiciones en Adelanto:

Algunos detenidos reciben mascarillas nuevas cada dos semanas; otros, una nueva por semana; y unos más, tres mascarillas nuevas cada lunes, miércoles y viernes.

GEO, la corporación que maneja las instalaciones, no ha instruido a los detenidos en el porte de mascarillas en sus unidades, con la excepción del tiempo de visitas o en la corte.

A los abogados se les ha negado el acceso a llamadas confidenciales con sus clientes en dormitorios cerrados, mientras que el personal de GEO rehúsa proporcionar información sobre qué dormitorios están bloqueados, cuántas personas se ven afectadas y qué se está haciendo para protegerlos.

La Coalición #ShutDownAdelanto está formada por las siguientes organizaciones: Inland Empire Coalition for Immigrant Justice, Coalition for Humane Immigrant Rights, Clergy & Laity United for Economic Justice, Freedom for Immigration, Earthjustice, Detention Watch Network, Never Again Action – Los Ángeles, Immigrant Defenders Law Center, Bend the Arc Jewish Action, Esperanza Immigrant Rights Project, Long Beach Immigrant Rights Coalition y Nikkei Progressives, entre otras.