Encuentran a tres hombres muertos en la piscina de una casa en Norwalk

La madruga de este jueves la estación de Norwalk del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) recibió un inusual llamado de emergencia reportando tres víctimas.

Al llegar al llegar al lugar poco después de las 3:10 de la mañana de este jueves, los agentes descubrieron los cuerpos sin vida de tres hombres en el área de la piscina de una casa en la cuadra 12,000 de Portugal Circuit en Norwalk, al sur de Los Ángeles.

STAY OUT THE AREA: Homicide is still investigating the circumstances surrounding the death of 3 males in the 12000 block of Portugal Ct, Norwalk. Unk circumstances at this time. pic.twitter.com/lVxX8Ha1RX

— LASD Norwalk Station (@NorwalkLASD) October 1, 2020