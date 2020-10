Ola de calor se extiende en el sur de California

La ola de calor que inicialmente estaría presente en el sur de California de domingo a miércoles, extenderá su presencia al menos hasta este viernes trayendo consigo temperaturas superiores a los 100º F y racionamiento eléctrico.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una alerta de calor excesivo para el interior y la costa del Valle del condado de Ventura, así como para el Valle de San Fernando y el Valle de San Gabriel porque las temperaturas pueden alcanzar este jueves niveles de 110º F y 106º F el viernes.

NWS Los Ángeles informó que la ciudad amaneció con temperaturas que ya estaban rondando y superando los 80º F, al igual que el pasado miércoles, cuando el día tuvo temperaturas de 100º F al mediodía.

Well this looks a lot like yesterday morning. Temperatures at 7am of 80 degrees and higher, many of them the overnight low readings across southwest CA. Foothill communities & even some coastal areas starting off very warm today. #CAwx #LAheat pic.twitter.com/itevUrHP6L

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 1, 2020