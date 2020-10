Reportero golpeado por Eduardo Yáñez regresa a Univision y se une a ‘Sal y Pimienta’

View this post on Instagram

🎉¡ Es oficial, me uno al equipo de @salypimientahd @univision ! • Junto con @lourdesstephen @jomarigoyso en la conducción, un servidor desde #texas y mis compañeros corresponsales por todo🇺🇸 y 🇲🇽 haremos lo posible por presentarles lo ultimo del mundo del espectáculo en esta nueva temporada que arranca el próximo domingo 4 de octubre al terminar @tucaramesuenaus . ¡PENDIENTES!