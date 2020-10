El mundo reacciona al diagnóstico de coronavirus del presidente Trump

Figuras de la política mundial enviaron mensajes al presidente Trump y a su esposa, deseándoles una pronta recuperación

Líderes y funcionarios de todo el mundo expresaron en gran medida su preocupación y apoyo al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania el viernes después de que el propio presidente anunció que tanto él como su esposa habían dado positivo por COVID-19.

Trump está mostrando síntomas leves de Covid-19, dijo Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, a los periodistas el viernes. La primera dama Melania Trump dijo en Twitter que ella también tenía síntomas leves de coronavirus. Ambos ingresaron el viernes en el hospital militar Walter Reed.

A continuación se muestran algunos de los mensajes de apoyo, enviados por el candidato Joe Biden, expresidentes de Estados Unidos y desde las capitales de varios países el viernes.

Joe Biden

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Barack Obama

Obviously, we’re in the midst of a big political battle right now, and while there’s a lot at stake, let’s remember that we’re all Americans. We’re all human beings. And we want everyone to be healthy, no matter our party. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

Bill Clinton

We wish the President and First Lady a speedy recovery, and hope for the safety of the White House staff, the Secret Service, and others putting their lives on the line. This pandemic has affected so many. We must continue to protect ourselves, our families, and communities. — Bill Clinton (@BillClinton) October 3, 2020

Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió a Trump un telegrama oficial en el que le deseaba una pronta recuperación del COVID-19, informaron agencias de noticias rusas, citando al Kremlin.

“Estoy seguro de que su vitalidad inherente, buen ánimo y optimismo lo ayudarán a enfrentar este virus peligroso”, le dijo Putin a Trump, según la agencia de noticias Interfax.

Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien sufrió un duro golpe por una infección de COVID-19 en la primavera, ofreció sus mejores deseos a Trump y a su esposa en un tuit el viernes.

“Espero que ambos se recuperen rápidamente del coronavirus”, dijo Johnson.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un estrecho aliado global de Trump, deseó tanto al presidente como a la primera dama una “pronta recuperación” el viernes.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió sus mejores deseos al presidente Trump y a la primera dama por una “rápida y completa recuperación”, dijo su portavoz a los periodistas esta mañana.

Organización Mundial de la Salud

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, envió sus mejores deseos a Trump el viernes.

“Mis mejores deseos para el presidente @realDonaldTrump y @FLOTUS por una recuperación completa y rápida”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyeusus en un tuit.