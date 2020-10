La dinastía continúa: Sobrino de Peyton Manning debuta lanzando para 5 touchdowns

En las últimas décadas, el apellido Manning ha brillado de gran manera en la NFL, primero con Peyton Manning quarterback legendario de los Indianapolis Colts y ganador del Super Bowl en dos ocasiones y después con Eli Manning histórico quarterback de los NY Giants y también ganador de dos anillos de campeonato.

Cuando creíamos que con el retiro de Eli en 2019 se terminaría la dinastía Manning, aparece Arch Manning, hijo de Cooper Manning y sobrino de Eli y Peyton, quien también es quarterback y empezó la temporada con los Newman Athletics lanzando para 5 touchdowns y anotando uno.

MaxPreps 2019 Freshman of the Year Arch Manning passes for five scores and runs for another as Newman routs East Jefferson. 🔥@NewmanAthletes

✍️🎥: https://t.co/MaaP5CHSUR pic.twitter.com/u92C2BP4h0

— MaxPreps (@MaxPreps) October 2, 2020