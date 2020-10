El Miami Heat despertó y gana el tercer juego de las Finales ante Lakers

El Miami Heat despertó en las Finales de la NBA y lograron llevarse el tercer juego ante Los Angeles Lakers con marcador 115-104, para poner la serie 2-1 a favor de los angelinos.

Los de Miami se llevaron el partido en una noche donde la estrella fue Jimmy Butler, quien sacó lo mejor de su repertorio para apuntarse un triple-doble con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Jimmy Butler off the window in #PhantomCam! #NBAFinals @Lakers 95@MiamiHEAT 99

5:41 left in Game 3 on ABC pic.twitter.com/I2eeTgYZPQ

— NBA (@NBA) October 5, 2020