“Los signos vitales de Trump fueron preocupantes”, reveló Jefe de Gabinete

Los reportes sobre la salud del presidente Donald Trump son inconsistentes, ya que mientras los médicos envían mensajes positivos de su avance, colaboradores del mandatario revelaron que su estado era “preocupante”, debido a los síntomas que desarrolló por COVID-19.

El mandatario tenía palpitaciones cardíacas y una temperatura de 103 grados, además de padecer fiebre y bajos niveles de oxígeno en la sangre.

“Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado”, dijo el jefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows. “Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”.

En una entrevista a Fox News, Meadows reconoció que ha habido mejoría, luego de que tanto él como los médicos se mostraron seriamente preocupados por su evolución, previo a que fuera trasladado al hospital Walter Reed.

“Ha hecho un progreso increíble desde ayer por la mañana, cuando varios de nosotros, el médico y yo, estábamos muy preocupados”, dijo Meadows.

Pasadas las 7:00 a.m. de este domingo, el presidente Trump comenzó a tuitear y agradeció a sus seguidores que acudieron al hospital para animarlo.

El mandatario retuiteó un video compartido por Dan Scavino, asesor de redes sociales de la Casa Blanca.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020