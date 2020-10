La muerte de un republicano que le recuerdan a Trump por salir del hospital

El presidente Donald Trump salió este lunes del hospital Walter Reed, donde recibió tratamiento por coronavirus, en un hecho que muchos catalogaron como temerario.

El mandatario optó por el alta pese a que sus médicos le advirtieron que todavía no está fuera de peligro. Trump recibió un coctel de medicinas, algunas experimentales, durante su estadía en el centro médico. En la Casa Blanca tendrá un personal médico prestigioso a su disposición las 24 horas del día.

Trump empezó a expresar que sentía mejor desde el domingo, pero expertos aseguran que su batalla contra el COVID-19 está lejos de terminar. Varias personas en redes sociales recordaron el caso de Herman Cain, el político republicano que falleció de coronavirus después de contagiarse en un evento de Trump en Tulsa.

De acuerdo con varias usuarios, Cain fue diagnosticado con coronavirus el dos de julio. Ocho días después dijo que estaba mejorando. Sus médicos expresaron optimismo con su condición el 15 de julio, pero al final el republicano falleció el 30 de julio. El cuadro médico de Cain tuvo altibajos a lo largo de un mes. El excandidato presidencial murió a los 74 años.

A humbling Herman Cain/coronavirus timeline:

6/24: Attends Trump rally, maskless

7/2: Tests positive for Covid-19

7/10: Says he’s improving

7/15: Says his doctors seem happy

7/27: Says he’s really getting better

7/30: Dies

— Tim O'Brien (@TimOBrien) October 5, 2020