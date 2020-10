Encarcelan a basquetbolista de Bielorrusia por participar en protestas contra su presidente

El pasado 9 de agosto, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Bielorrusia y tras un aparente fraude, Alexandr Lukashenko, quien es mandatario del país europeo desde 1994, fue reelegido para un periodo de cinco años más.

A causa de las polémicas elecciones, miles de ciudadanos salieron a manifestarse a las calles y entre ellos estaba la basquetbolista Yelena Leuchanka. De acuerdo a sus preparadores físicos, tras participar en las marchas pacíficas del 23 de agosto y 27 de septiembre, Leuchanka fue detenida en el aeropuerto cuando se disponía a salir del país con su equipo de baloncesto y fue llevada a la prisión de Okréstina, trágicamente famosa por torturar a los manifestantes.

European athletes body calls for release of detained Belarusian basketball player – CNN International https://t.co/Fcwa6947JS

La atleta fue sentenciada a 15 días de prisión y tras el veredicto la Asociación Europea de Atletas lanzó un comunicado de prensa en el que exigen la liberación de Leuchanka: “Nos solidarizamos con cerca de 700 atletas y otras personas del deporte bielorruso que han pedido en una carta abierta que se celebren nuevas elecciones, se ponga fin a la violencia policial y se preste asistencia a todas las víctimas de las acciones ilegales del régimen. El Sindicato Libre de Atletas se ha convertido en una fuente de inspiración para las protestas, a pesar de los riesgos para su situación profesional y personal y su seguridad”

EU Athletes supports Belarusian athletes and calls for the release of Yelena Leuchanka. Statement ⬇️⬇️⬇️https://t.co/H5FBR4PMVb pic.twitter.com/d99aYdaEw0

— EU Athletes (@EUAthletes) October 6, 2020