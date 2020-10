VIDEO: Estrella del rugby hace llorar a un niño tras robarle una paleta de caramelo

Hay un famoso refrán que todos hemos escuchado que dicen “Tan fácil como robarle un dulce a un niño” y vaya que dicha frase es muy cierta, pues esta semana Brandon Smith, jugador profesional de rugby de Nueva Zelanda, le rompió el corazón a un pequeñín al robarle su paleta.

Los hechos sucedieron este fin de semana, el equipo de rugby Melbourne Storm salió de su hotel de concentración rumbo a su partido y un grupo de personas les hicieron una fila hasta su camión. Entre los fanáticos estaba el nieto de Craig Bellamy, entrenador del equipo, y Brandon Smith creyó que sería una buena broma quitarle su paleta de dulce. Sin embargo, lejos de sonreír, el pequeñín se puso a llorar. Las cámaras captaron el momento.

😆Who else but the Cheese!😆

He's flogged a lollipop from Bellamy's grand son!#9WWOS #NRL #100PercentFooty pic.twitter.com/YQ0vCviL4D

— NRL on Nine (@NRLonNine) October 5, 2020