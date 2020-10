Comienza el debate vicepresidencial entre Harris y Pence con estrictas medidas sanitarias y de seguridad

El debate entre la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, y el actual vicepresidente, el republicano, Mike Pence, arranca este miércoles en Salt Lake City, Utah, y está marcado por unas medidas de seguridad contra el coronavirus más estrictas que las del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump.

Al dar la bienvenida, la moderadora del debate recordó que todas las personas que están en la sala deben llevar el cubrebocas, algo que la familia Trump se negó a cumplir en el cara a cara entre los candidatos a la presidencia.

The Pence-Harris vice presidential debate is about to begin. Follow for a video thread. pic.twitter.com/FHTCifYTeK

— Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2020