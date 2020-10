Protege tus oídos del frío con esta variedad de lindas orejeras

Tus orejas estarán calientitas y lucidoras durante el invierno

Otro accesorio imprescindible para la temporada otoño invierno son las orejeras, pues además de complementar tu out fit, mantendrán tus orejas calientitas durante los más fríos días. Te presentamos diversos estilos de ellas para combinar con las prendas abrigadoras que tengas en tu armario durante los próximos meses y como siempre, lucir a la moda.

1. Orejeras para mujer, calentadores, fundas de invierno para los oídos:

Orejeras de felpa peluda tejida con cable para clima frío que mantienen tus orejas calientes y tu peinado intacto. Son perfectos para cualquier largo de cabello. Ya sea en la oficina o en sus desplazamientos, estos calentadores de oídos se ven bien y permanecen en su lugar. Perfecto para paseos matutinos con tu perro, hacer tubos en la nieve o tomar chocolate junto a la hoguera. Esta diadema de invierno se adapta perfectamente a mujeres y adolescentes.

Estas orejeras para mujer son grandes (piense en los bollos de canela de la Princesa Leia), pero se pliegan fácilmente para que pueda caberlas dentro de su bolso. 11 colores disponibles para que elijas el que más te gusta o también puedes adquirir todos para que hagan juego con todo tu guaradarropa.

2. Orejeras con lana UGG:

La famosa marca conocida alrededor del mundo principalmente por sus botas que son un ícono en la moda, también tienen una línea de accesorios que incluyen orejeras con forro de lana de borrego, logo estampado en el lateral y banda elástica. Están disponibles en 5 colores femeninos y combinables con cualquier tipo de atuendo. Realmente hermosas y lucidoras en cualquier tipo de rostro sin importar la edad.

Son aptas para toda ocasión y podrían combinar bastante bien con unas botas o botines UGG o bien con diversos estilos de ropa abrigadora, puedes salir a correr, caminar o cualquier paseo extenso o corto en exteriores durante el frío y crudo invierno.

3. Metog, calentadores de orejas plegables unisex polar:

Orejeras plegables para todas las actividades de invierno al aire libre. El calentador de orejas está hecho de un excelente material como 100% acrílico y la unión es de poliéster reflectante, para distinguirte entre la multitud en cualquier ocasión. El pelaje interior es de pelo de conejo de imitación, que es suave y cumple con lo natural. El marco externo es 100% poliestireno. El paquete de materiales respetuosos con el medio ambiente satisface las necesidades modernas y cuida a los animales.

Se adaptan a la mayoría de las mujeres y hombres, la más corta mide 35 cm y se puede estirar hasta 42 cm, pero ten cuidado de no hacer un esfuerzo indebido al tirar de ella. El calentador de orejas de invierno es plegable y ajustable, conveniente y liviano. Es fácil de doblar en un tamaño más pequeño y portátil. Las orejeras tienen costuras selladas y mantienen la humedad y el viento fuera. Estas orejeras las puedes encontrar en varios tonos para elegir tu favorito.

4. Knolee, orejeras de punto clásicas unisex, plegables, accesorio de invierno:

Las orejeras cuentan con exterior tejido de alta calidad, el interior es cómodo de felpa (acrílico, poliéster). Los calentadores de orejas lo mantendrán cómodo y cálido durante todo el invierno. Los calentadores de orejas pueden adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. porque es ajustable.

Buena opción para andar en bicicleta, caminar, esquiar, correr, cazar y todas las actividades invernales al aire libre. Además, las orejeras unisex de invierno son plegables y ajustables en un tamaño conveniente y liviano. Este producto está disponible en una gran variedad de tonos altamente combinables.

5. Pusheng, orejeras de piel sintética cálidas:

Orejeras ajustables de invierno en colores gris, blanco, negro, rosa, blanco y en talla única. Lindas orejeras de piel sintética cálidas, suaves y cómodas. Diadema ajustable, talla única para todos los tamaños. El regalo de invierno perfecto, cómodo y moderno, hace que tus oídos estén tan calientes como en casa. Lavar a mano, no lavar a máquina. Estas orejeras tienen una apariencia de borlas más gruesas y llamativas, pero no por ello menos atractivas para tu look.