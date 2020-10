Hija de Lili Estefan rompe el silencio y habla por primera vez sobre el divorcio de sus padres

Lina quien asegura que quiere prepararse para ser modelo de alta costura, admite haber caído en tristeza y depresión al conocer las mentiras de su padre y vivir la inevitable fractura familiar

Lina Luaces, hija de Lili Estefan también participó en la famosa “Red Table Talk: The Estefans”. Ahí expuso que cuando tan solo tenía 14 años de edad recuerda una salida de su padre, con unos amigos que no conocía que le llamó mucho la atención. Tema que no consideró exponerlo ante su progenitora por temor a generar un conflicto donde “tal vez” no había nada. Sin embargo, parece que desde entonces hay indicios de infidelidad en el matrimonio de Lili y su ahora ex esposo Lorenzo Luaces.

Sobre esa situación la joven recuerda haberlo llamado, porque tenía temor de estar sola en casa. Después de varias llamadas sin contestar, una tuvo éxito y aún cuando habló con su padre, escuchó música fuerte de fondo. Una vez en casa, su padre, quien debía cuidar de su hija de 14 años, manifestó su mal humor por estar de nuevo en casa. Este hecho, oculto en la memoria de la joven la hizo darse cuenta de que en su hogar las cosas no eran todo lo que parecían ser, de puertas hacía afuera.

Ante el escándalo público por el divorcio Lili Estefan no fue la única afectada y lastimada, como ella también sus hijos vivieron el rompimiento con profundo pesar. Lina confiesa que su vida cambió y que incluso cayó en depresión y de ser una excelente alumna pasó a ser una muy regular. “Mis notas empezaron a bajar. Renuncié a las clases de baile con excusas. No hablaba de nada y mis amigos se daban cuenta. Recuerdo un día que vi mi reporte de asistencias y tenía 40 faltas en la escuela“, aceptó la joven.

La joven hija de Lili Estefan también reconoció que en esos momentos para ella incluso era duro salir de la cama, levantarse para enfrentar el día a día.

Lili y sus hijos tuvieron que asistir a terapia para poder sobrellevar y reponerse al quiebre familiar. Ahora, aseguran que la situación es mejor, aunque ni ella ni Lorenzo Jr. o su hija Lina tienen comunicación con su padre.

Sin embargo, el dolor parece haber disminuido, aunque tal vez es solo que han aprendido a vivir con él sin desfallecer en el día a día. De momento la joven tiene clara su meta, que es convertirse en modelo de pasarela, profesional.