La polémica teoría conspirativa que asegura que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson

El origen del cantante y bailarín que hoy cumple 35 años sigue siendo tema de controversia

Hay una comparativa que siempre es tema de conversación en torno a Bruno Mars: su excesivo parecido, tanto físico como en talento, con la leyenda del pop, Michael Jackson. El nacido en Honolulu, Hawái, ha confesado en todo momento que el “Rey” ha sido una de sus inspiraciones más fuertes para sustentar el curso de su carrera.

Mars llega hoy a los 35 años y a pesar de que se encuentra alejado actualmente de los reflectores, presuntamente por preparar un nuevo material discográfico y fungir como productor y autor de algunos otros talentos, la polémica sigue rodeando al virtuoso cantante.

Hace un tiempo se corrió el rumor, mediante una publicación en redes sociales, que Bruno podría ser el enigmático hijo mayor de Jackson, algo que incluso ha sido desmentido por el mismo artista. Fueron usuarios en Twitter quienes en un hilo conformaron una teoría conspirativa donde explica la conexión que existe entre el intérprete de “Finesse” y el creador de “Thriller”.

¿Es Bruno Mars hijo mayor de Michael Jackson? pic.twitter.com/YsseyeTmE2 — Isa la tejedora 🕸 (@Isajedora) September 27, 2020

En primera instancia está el nombre real del hawaiano: Peter Gene Hernández. Según se comenta, el nombre de Peter pudo haber sido escogido por el fallecido el 25 de junio de 2009, en relación con su preferencia por el personaje “Peter Pan” (razón por la cual su rancho se llama Neverland).

Hablando específicamente sobre su muerte, se dice que el hasta ahora papá biológico de Mars, Peter Hernández, estuvo presente en el funeral del ícono de la música pues tenía una relación amistosa con él. Sin embargo, también se rumora que Bruno estuvo ahí, pues en ese entonces la prensa de espectáculos lanzó la noticia de que el hijo mayor de Jackson lo acompañó durante su despedida.

Still Bad! Happy Birthday Michael Jackson! 👑 pic.twitter.com/w1u4rYtaYO — Bruno Mars (@BrunoMars) August 29, 2018

Al parecer, el hermetismo sobre la identidad de su primogénito radica en que el mismo “Rey del Pop” pidió que no se supiera nada sobre él ni su madre, la conocida como “Billie Jean”, razón por la cual Michael se inspiró para uno de sus éxitos y donde hace mención sobre la supuesta paternidad.

Fue en el mismo año de 2009, según relata el hilo, en el que el sello discográfico del exintegrante de los Jackson 5 firmó a Bruno. Existe también la historia de que uno de los productores de dicha firma fue despedido pues habría revelado que el hoy cumpleañero era el hijo de Michael.

Algo que es más que obvio, son sus rasgos físicos. Mars tiene un rostro similar, tipo de cabello e incluso complexión que el cantante de “Smooth Criminal”, antes de que este se hiciera modificaciones en su cuerpo.

“Sigo sin saber en qué nos parecemos. Él es el Rey del Pop, yo sólo aprendí y claro que es mi inspiración, pero no puedo decir que tengamos algo similar”, afirmó en su momento el intérprete de “Just the Way you Are”.

Sea heredado por Michael Jackson o de forma natural, nadie duda del talento que Bruno Mars tiene, ni sus fans ni la crítica, por lo que si se tratase del hijo de la leyenda más grande del pop, está continuando con su legado perfectamente.