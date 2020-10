Hija de Jackie Robinson se enfada con Trump por usar la imagen de su padre en un anuncio

Robinson hizo historia al convertirse en el primer pelotero afroamericano que jugó en las grandes ligas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sharon Robinson, hija del histórico beisbolista Jackie Robinson, está furiosa contra Donald Trump, pues el mandatario usó una imagen de su padre en un anuncio que forma parte de su campaña de reelección, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

El video de nombre ‘Say What You Will About America’, presenta diversas fotografías en blanco y negro tanto de civiles como de celebridades, mientras da un discurso pro Trump. Entre las fotografías se encuentran la de Jackie Robinson y la de Martin Luther King.

De acuerdo a informes de TMZ, después del lanzamiento de este video, Sharon Robinson pidió que quitaran la imagen de su padre del anuncio, pues sus ideales van en contra de los de Trump. “La familia de Jackie Robinson se opone fuertemente al uso de la imagen de Jackie Robinson en un anuncio de Donald Trump. La campaña de Trump se opone a todo lo que Jackie Robinson defendía y en lo que creía. ¡Nos insultan y exigimos que se elimine su imagen!”, expresó.

Jackie Robinson's Daughter Rips Trump For Using Dad's Image In Ad, 'Insulted'https://t.co/Bzz05jZzq2 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) October 8, 2020

Jackie Robinson fue un beisbolista que hizo historia al ser el primer pelotero afroamericano en las ligas mayores, jugando con los Dodgers de Brooklyn de 1947 a 1956. Con ellos fue nombrado novato del año, formó parte del equipo All-Star seis años seguidos y ganó una Serie Mundial. Fue inducido al Salón de la Fama del béisbol en 1962, con el 77% de los votos.

Te puede interesar:

Recuerdan a Jackie Robinson con millonario donativo para combatir coronavirus entre afroamericanos

Develan estatua de Jackie Robinson en Dodger Stadium