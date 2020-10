VIDEO: Tom Brady, con sus 20 años en la NFL, perdió la cuenta de los ‘downs’ y entregó el partido

Los Buccaneers cayeron contra los Bears cuando el legendario quarterback cometió un error infantil que le acarrea burlas

Dicen que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Esta frase llena de verdad también tiene sus excepciones, y para muestra de ello el infantil e increíble error de Tom Brady el jueves en Chicago.

En el inicio de la Semana 5 de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers de Brady intentaban avanzar en su serie final para buscar un gol de campo de último segundo y derrotar a los Bears, que estaban arriba 20-19.

Luego de tres jugadas infructuosas, Tampa Bay tenía 4a. oportunidad y 6 por avanzar en su propia yarda 41, con solo 38 segundos en el partido. Brady, en vez de lanzar corto para mover las cadenas, buscó un pase largo con Cameron Brate que fue incompleto.

Lo increíble fue que cuando los Bears empezaban a festejar la victoria, Brady se quedó en el campo pensando que le quedaba otra jugada, e incluso señalaba con su mano que aún le quedaba la 4a. oportunidad.

Wow! Tom Brady didn’t realize it was 4th down… you forget things in your old age. #TNF pic.twitter.com/oDF1LAml8R — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) October 9, 2020

Brady se acercó a un oficial para preguntarle y ahí es cuando el jugador (no pateador) de mayor edad en la liga, con 43 años, se dio cuenta del gravísimo error que había cometido. El del jueves fue su partido 331 en la NFL, 41 de ellos en postemporada.

Por supuesto, las burlas del público para el seis veces campeón del Super Bowl no tardaron en aparecer, sobre todo en las redes sociales.

Tom Brady after turning it over on downs pic.twitter.com/afV4NYCpon — Barstool Sports (@barstoolsports) October 9, 2020

Tom Brady trying to figure out what down it is pic.twitter.com/JWxVG8wOYs — SpongeBob Sports (@SpongeBobSports) October 9, 2020

Después del partido, Brady no respondió cuando le preguntaron si perdió la cuenta de los downs en la última serie y solo dijo que la ejecución fue mala y que se equivocó en ir por un pase largo.

Tampa Bay quedó con marca de 3-2 y Chicago, conducido por Nick Foles, mejoró a 4-1.

