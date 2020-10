Ángela Aguilar pinta un muro y muestra su minicintura

La joven cantante acaba de celebrar su cumpleaños número 17

Con 17 años recién cumplidos, Angela Aguilar se ha convertido en una de las jóvenes cantantes más populares, debido a su talento y belleza. Ahora, la hija menor de Pepe Aguilar mostró una vez más sus dotes artísticas.

Esta vez, Angela apareció en una foto pintando un muro en el que se pueden ver dibujos de ojos; la imagen en blanco y negro permite ver a la chica de espaldas, mostrando su ya famosa minicintura.

Muchos de los jóvenes fans de Angela Aguilar están interesados en saber si ya tiene novio, y hace unos días la cantante aclaró en su vlog de YouTube: “Ni novio he tenido y hasta me quieren sacar casada…yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga un novio, por qué, porque no se me hace decente”.

