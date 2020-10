Repartidor de correo hispano del USPS en Los Ángeles salva a hombre durante emergencia

Un hombre hispano que trabaja como repartidor de correo del Servicio de Correo Postal de los Estados Unidos (USPS) quedó como un héroe al terminar su turno.

El hombre le habría prestado ayuda de emergencia a un desconocido mientras estaba por terminar su ruta, de acuerdo con información suministrada por la estación de Norwalk del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

El señor García escuchó unos gritos y corrió inmediatamente al lugar de donde provenían y se encontró con un hombre que accidentalmente se cortó el brazo con una sierra eléctrica.

EVERY DAY HERO-A male accidently cut himself w/a chainsaw. Luckily Mail Carrier Mr. Garcia heard the family's screams & sprung into action using his belt as a tourniquet 2 stop the bleeding on the man's arm. Man has good prognosis due 2 Mr. Garcia's actions. pic.twitter.com/mzO7AzY9No

— LASD Norwalk Station (@NorwalkLASD) October 9, 2020