Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Tour secreto en Santa Monica

Para que los visitantes vivan de una forma distinta el histórico Santa Monica Pier, este muelle creó el Secret Story Tour, una experiencia digital inmersiva que viaja hacia el pasado para descubrir los secretos más legendarios de este icónico lugar de 110 años de antigüedad.

Este recorrido es una actividad para toda la familia y consiste en resolver doce rompecabezas, en los que cada uno se revela un dato curioso que no se ha contado sobre la rica historia del muelle. Cada vez que se completa un juego se abre camino al siguiente; es una experiencia inmersiva que fomenta la visita a múltiples puntos del lugar. Cada una de las pistas ofrece una foto con filtro antes de pasar a la siguiente pista para capturar y compartir la experiencia en todo el recorrido. El tour se puede hacer en grupo o solo una persona con cualquier teléfono inteligente; es necesario descargar la aplicación. Disponible a partir de hoy y tiene un precio de $19.99. Detalles santamonicapier.org.

Cine en el L.A. Zoo

Durante tres fines de semana de octubre, a partir mañana, el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) llevará a cabo una serie de proyecciones de películas que se podrán ver desde el auto. El tema de las cintas de cada semana será distinto.

La serie comienza con el tema Animal Adventures, con la proyección de “Doolittle”, seguida de “Zootopia” el sábado y “Rise of the Planet of the Apes” el domingo. En las siguientes semanas los temas serán The Brillant Betty White y Hair-Raising Halloween, con la proyección de “The Proposal”, “The Lorax” y “Lake Placid” (del 23 al 25 de octubre), y “Clue”, “Goosebumps”, “The Addams Family” y “Poltergeist”. (del 29 al 31 de octubre y 1 de noviembre). Algunos de estos filmes podrían no ser aptos para menores de 13 años. Se podrá ordenar comida desde el auto con el uso de una aplicación. Con la compra de cada boleto, se estará apoyando la conservación y el trabajo de educación del zoológico. Los dos primeros fines de semana los boletos tienen un valor de $40 por vehículo con hasta dos pasajeros; $50 para los miembros y con tres o más pasajeros; $55 admisión general por vehículo con tres o más personas. El tercer fin de semana cuestan $100 por auto con hasta dos pasajeros, y $140 por auto por tres o más pasajeros. Funciones, 8 pm. Informes lazoo.org/movies.

Taller interactivo

En el taller interactivo Mapping Your Story, que presenta el 18th Street Arts Center en su serie Art Learning Lab at Home, Christine Suárez creará un mapa en el que registrará un panorama de historias personales. Este proceso se explorará con escritura, dibujo y movimiento.

Al final, se creará un mapa multicéntrico que ilumina lo que es frecuentemente visible. Personas de todas las edades y habilidades pueden participar. Se necesita papel, lápices de colores, crayolas, bolígrafos y el cuerpo. Suárez es una artista con base en Santa Monica y dirige su compañía Suarez Dance Theater. Gratis. Sábado de 11 am a 12 pm. Gratis; es necesario registrarse. Informes 18thstreet.org.

Festival de cine internacional

A partir de mañana, y hasta el 22 de octubre, tendrá lugar el AFI Fest 2020, uno de los eventos cinematográficos más importantes a nivel nacional. Esta versión, que será virtual, incluye una amplia gama de cintas, entre las que destacan varias latinoamericanas. El festival incluye estrenos y eventos en vivo, como mesas redondas y tributos.

Entre los filmes que más expectativa han creado están “Nuevo orden”, una producción mexicana dirigida por Michel Franco, un joven director de ese país que está dando mucho de que hablar en la industria; está protagonizada por Diego Boneta, Darío Yazbek y Naian González Norvind. Además de esta película hay más de cien producciones de varios países del mundo disponibles en este evento. Para algunas habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la proyección. El martes, a las 5 pm, hora del Pacífico, se rendirá un homenaje a Rita Moreno; la entrada es gratuita con registro previo. La actriz, bailarina y cantante conversará con Tony Kushner ganador del Tony y guionista de la nueva versión del musical West Side Story. Boletos $8 a $15. Informes fest.afi.com.

Poesía en el Broad Stage

El Broad Stage y la editorial con base en Los Angeles, Red Hen Press, continúa con la temporada dos de la Red Hen Press Poetry Hour, con un episodio en línea, Good Trouble, Necessary Trouble.

Durante este evento, que tendrá lugar mañana a las 6 pm, hora del Pacífico, Sandra Tsing Loh lidera un panel de discusión sobre el papel de la literatura en la justicia racial, desde la educación y la vivienda hasta el sistema legal criminal. Participan Frances Payne Alder, Kazim Ali, Steve Almond, Afaa Weaver y Felicia Zamora. Tendrá lugar en la página de Facebook y en el sitio oficial del teatro. Informes thebroadstage.org/athome.

Concierto de Perla Batalla

An Afternoon with Perla Batalla es un concierto que es parte de la serie de presentaciones CaltechLive!, y que en esta ocasión consiste en, además de un concierto musical, una conversación informal entre esta cantante y Michael Alexander, director de programación pública de esta universidad.

El show se podrá ver en el sitio web de la universidad. En él, la artista nacida en Los Angeles, de padres latinoamericanos, echará un vistazo a su vida (desde su sala) e interpretará temas tradicionales mexicanos, de jazz y canciones de su mentor, Leonard Cohen, de quien fue corista. La artista, que ha sido nominada a un Grammy, responderá a preguntas luego del show. El concierto podrá verse en events.caltech.edu/watch, y para participar en la charla es necesario registrarse por adelantado. Domingo 3:30 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes en events.caltech.edu.

Pitbull en concierto

Este sábado, el rapero Pitbull subirá a un escenario para ofrecer una presentación virtual durante la cual interpretará algunos de sus éxitos, como “Give Me Everything” y “Feel This Moment”.

Este show, titulado Live and Timeless, está disponible en todo el mundo, y tendrá un costo de $14.99. También hay disponibles paquetes que incluyen parafernalia –como gorras, camisetas y un vaso para shots– alusiva al artista cubanoamericano. Habrá artistas invitados sorpresa. 8 pm, hora del Este. Boletos e informes livexlive.com.