¿Es Estados Unidos un país más machista de lo que creemos?

La nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, continuó defendiendo su candidatura durante el tercer día de las audiencias de confirmación ante el Comité Judicial del Senado.

El senador republicano John Kennedy terminó su interrogatorio a Barrett con una pregunta personal y muy polémica.

“Es una pregunta sincera, generalmente tengo curiosidad, ¿quién lava la ropa en su casa?“, preguntó Kennedy, informa NBC.

Barrett, que tiene siete hijos, se echó a reír y respondió: “Intentamos que nuestros hijos se responsabilicen de lo suyo, pero esos esfuerzos no siempre tienen éxito”.

