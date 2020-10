AMLO da ultimátum a miembros del Ejército relacionados con general acusado de narcotráfico

Esto fue lo que opinó el presidente de México sobre la detención del secretario de la Defensa durante el Gobierno de Peña Nieto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien fue captura por petición de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto de Los Angeles donde se encontraba de viaje con su familia.

“Es un hecho lamentable de que un exsecretario de la Defensa sea detenido por vínculos con el narcotráfico, todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, las personas tienen derecho a la defensa, de acuerdo a la información que nos llegó hoy van a dar a conocer los motivos por lo que se detuvo al general Cienfuegos.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán// Fotos del Chino Ántrax muerto en la morgue

“Es muy lamentable de que esto suceda, estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al ex secretario de la Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto“, señaló AMLO.

“Yo siempre dije que no era solo una crisis que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando tiempo atrás, tenemos que seguir insistiendo y ojalá también esto sirva para comprendes que el principal problema de México es la corrupción y eso fue lo que dio al traste con todo, que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad de la violencia y durante mucho tiempo se omitió, no se volteó a ver este mal, esta peste que causó tanto daño al país, por eso fue milagroso que el pueblo de México haya decidido por un cambio, por una transformación, porque no había otra manera de enfrentar esta decadencia, si no hacíamos un cambio tajante, no había otra opción, otra salida, el que se combatiera la corrupción y que se castigue a todos los que cometen delitos, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello, blanco, solo así vamos a limpiar a purificar la vida pública”, destacó López Obrador.

“Quiero decir que como en el caso de (Genaro) García Luna, todos los que resulten involucrados del general Cienfuegos que estén actuando en el Gobierno en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso puestos ante las autoridades competentes, no vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo, también quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México, son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y de la Marina, son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, son pilares del Estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos, el involucramiento de un secretario de la Defensa, las debilita, no deja de ser lamentable que esto suceda, pero la Secretaría de la Defensa y Marina, las Fuerzas armadas de México, constituyen una garantía para mantener la paz del país y la defensa de nuestra soberanía”.

“Le tengo toda la confianza al secretario de Defensa y al secretario de Marina, el general Sandoval, me tocó elegir, investigué sobre sus antecedentes, sobre su honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles, en particular del secretario Luis Cresencio Sandoval González, lo propuse después de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían como secretarios, no fue propuesto por el entonces secretario de la Defensa, no le correspondía, escogerlo, pero yo les pedí al secretario de la Defensa y de marina de aquel entonces que me propusiera ternas, y en ninguno de los casos tomé en consideración esas propuestas, el almirante Ojeda y el almirante Sandoval, los nombré sobretodo por ser gentes honestas y esto mismo puedo decir, de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de marina como del Ejército, tanto de marinos como de soldados que son pueblo uniformado, vamos a seguir fortaleciendo estas instituciones y vamos a estar pendientes de las acusaciones que se están haciendo y que se van a dar a conocer en contra del general Cienfuegos” dijo AMLO.

También te puede interesar:

Sicarios ahorcan a familia completa; niña entre las víctimas // VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

Narcos amenazan a doctores por coronavirus // Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de hijos de El Chapo

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello