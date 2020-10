El novio de Kris Jenner revela que Kendall ha sido “idiota” y “grosera” durante años

Coray Gamble, padrastro y manager de la famosa modelo, le dijo sus verdades en una acalorada discusión

Fue durante un episodio del programa Keeping up with the Kardashians que el novio de Kris Jenner, Corey Gamble puso en su lugar a Kendall Jenner ya que en el capítulo anterior ella tuvo un enfrentamiento con su hermana, Kylie Jenner.

Mientras los dos involucrados hablaban por teléfono para aclarar sus asperezas, la modelo esperaba como menos una disculpa por parte de su también manager, pero lo único que recibió la modelo fue una contestación con una entonación aún más molesta.

“Déjame decirte una cosa. Kendall, has sido una persona grosera durante años, hombre. Eres una idiota cuando te apetece. Te enojas sin motivo”, dijo Corey dirigiéndose a la bella modelo.

“No, no, no, no, estoy a punto de decirte la verdad sobre cómo estás. No te disculpas por nada. Te metes en una cosa, ahora tienes algo en lo que correr e insistir… sí, estás tropezando”, continúo expresando su sentir.

Obviamente, Kendall no se iba a quedar de brazos cruzados y decidió refutar sus acusaciones. “El hecho de que no te bese el trasero no significa que sea un idiota”, dijo enfurecida.

La pelea entre ambas hermanas logró quedar solo en un desacuerdo más, sin embargo, las diferencias entre Corey y Kendall aún siguen latentes.