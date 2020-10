Conoce a Efraín Álvarez, orgullo latino en el Galaxy

El joven, promesa del fútbol, confiesa su amor por México y sus ilusiones con el Tri

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace algunas semanas Efraín Álvarez cumplió su sueño de anotar su primer gol como futbolista profesional.

Con solo 18 años el joven mexicano, promesa del LA Galaxy y del Tricolor, abrió su cuenta goleadora en la MLS frente a los Timbers de Portland.

“Lo viví con mucha emoción, era algo que yo siempre soñaba de niño mi primer gol como profesional, fue algo muy bonito”, dijo Efraín en entrevista con La Opinión.

Nacido y criado en el Este de Los Ángeles, Efraín representa con mucho orgullo sus raíces mexicanas y en el Mes de la Herencia Hispana reconoce, entre risas, que la comida es lo que más le gusta de ser latino —especialmente, si esos platillos son preparados por su mamá o su abuela.

“Las tortas ahogadas de mi mamá”, responde el delantero al preguntarle cuál es la comida que más disfruta.

En un tono más serio, el jugador galáctico afirma que ser mexicano es un orgullo para él y que el calor y la unidad de su comunidad son las cosas que más destaca de sus raíces.

“Para mí ser mexicano significa algo grande, no solo para mí, si no para mi familia significa mucho, [los latinos] siempre estamos cerca, si alguien necesita algo siempre estamos ahí”, asegura.

Dentro del Galaxy, contó que como muchos son de origen hispano el resto de los compañeros se adaptan a su cultura y a sus costumbres.

“La mayoría de nosotros somos latinos, nos llevamos muy bien y los que no, se meten en la cultura latina”.

El Tri es su gran misión

Efraín, que es uno de jugadores más jóvenes en la MLS, confesó que uno de sus sueños es jugar con la selección mayor de México y que ya ha conversado en varias ocasiones con el entrenador Gerardo “Tata” Martino.

“He hablado con él. Es muy buena persona, ellos siempre están al tanto, siempre me están viendo y él siempre me dice que me ve mejor y que día a día iré mejorando”, cuenta el talentoso jugador zurdo.

“Es otra cosa que me propongo yo mismo, yo quiero algún día vestir la camiseta de la selección mayor”.

Efraín que fue parte de la plantilla que disputó el Mundial sub-17 el año pasado, recuerda que portar los colores de México y escuchar las notas de su himno nacional han sido experiencias incomparables.

“No se puede explicar la emoción en la final del Mundial, te quedas en blanco. Solo escuchar tu himno es algo inexplicable, se me pone la piel chinita solo de acordarme, es una emoción inexplicable”.

Jugar en Europa es otra de las metas de este joven, pero sabe que debe esforzarse muchísimo para dar ese salto.

“Yo algún día quiero jugar en Europa, pero voy día a día. Siempre hay algo para mejorar y ojalá algún día me toque ir”, confesó.

Un sueño hecho realidad

El paso de “Efra” por el fútbol estadounidense está lleno de éxitos, fue parte de la Academia de Chivas USA y viajó en varias ocasiones a Europa para disputar torneos juveniles ante equipos como Barcelona, Real Madrid y Manchester United.

Desde su llegada al Galaxy II en 2017 —con sólo 15 años, un mes y 14 días— se convirtió en el jugador más joven en fichar por un equipo de USLChampionship, Efraín ha acaparado la mirada de los medios de comunicación, aficionados, entrenadores y hasta de sus compañeros de equipo.

El legendario Zlatan Ibrahimovic, cuando jugaba en el Galaxy, elogió al mexicano la temporada pasada destacando su talento y gran esfuerzo en el campo.

“La verdad no me enfoco en eso, yo hago lo mío… Sí me pone orgulloso esas cosas, pero me enfocó más en lo mío”, dice Efraín ante toda la atención que ha recibido desde su debut en la MLS.

Además, el joven angelino confiesa que ha sido un sueño hecho realidad jugar al lado de grandes estrellas de talla mundial.

“Es algo que no se puede describir, es algo que nunca piensas que va a pasar, siempre los ves en la televisión o juegas con ellos en el Play Station y así, pero no te imaginas como sería jugar con Messi o con ‘Ibra’”, menciona.

“… Pero [de pronto] se te da la oportunidad y ves las cosas muy diferentes, como [jugar] con ‘Chicharito’ [Hernández] que es el mejor jugador de México en la historia”, cuenta muy emocionado Efraín.

“Cada día piensas: ‘Wow estas jugando con ‘Jona’ [dos Santos], con ‘Ibra’, con [Cristian] Pavón, con ‘Chicharito’, son jugadores que nunca piensas que vas a jugar junto a ellos”.

El joven asegura que siguió los consejos de sus padres de nunca dejar de trabajar por alcanzar su meta, por eso, comparte ese mismo mensaje con los jóvenes latinos.

“Les digo que sigan sus sueños y nunca se rindan, tu familia siempre te va a apoyar y también que se diviertan mientras luchan por esas metas”.