Durísima la lesión de Virgil van Dijk: el mejor defensa del mundo será baja en el Liverpool al menos 6 meses

Virgil van Dijk, defensa central del Liverpool y considerado el mejor defensa del mundo, será intervenido de los ligamentos de la rodilla derecha tras lesionarse este sábado en el derbi contra el Everton de la Premier League.

El club ‘Red ha informado que el zaguero necesita intervención quirúrgica tras la lesión sufrida al recibir una fuerte entrada del guardameta Jordan Pickford en el encuentro disputado en Goodison Park.

Van Dijk tuvo que ser sustituido y tras ser examinado en profundidad los servicios médicos han confirmado la necesidad de la operación. Por el momento no se ha fijado el plazo que tendrá que estar de baja, pero se prevé que el técnico germano Jurgen Klopp no podrá contar con sus servicios al menos medio año.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020