California crea equipo que revisará las vacunas de COVID-19 aprobadas por el Gobierno de EEUU

El estado de California revisará de forma independiente la seguridad de cualquier vacuna contra el coronavirus que reciba la aprobación de la gubernamental Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) antes de distribuirla entre la población, advirtió este lunes el gobernador, Gavin Newsom.

“California es líder en ciencia y al reunir a las mentes científicas más brillantes de nuestro estado, podemos asegurar que cualquier vacuna distribuida aquí cumpla con los requisitos de seguridad“, subrayó el gobernador demócrata en una conferencia de prensa.

Like our approach to #COVID19, when it comes to a vaccine, CA will be guided by science.

Today, we announced our Scientific Safety Review Workgroup.



These top health experts will independently review FDA-approved vaccines.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 19, 2020